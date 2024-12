Thesocialpost.it - Farina, ecco quali sono le migliori al supermercato per pizza, dolci e usi vari. La classifica Altroconsumo

Uno dei prodotti essenziali è certamente la, l’ingrediente che non deve mai mancare in casa ma la cui scelta è sempre complicata, vista l’enorme offerta e soprattutto i diversi tipi. Quale scegliere? E qual è la migliore? Cifarine indicate per preparazioni come la, altre chegeneriche e quindi più versatili, altre perfette per iha analizzato 20 campioni di farine di frumento presenti nella Grande distribuzione, dividendoli in due blocchi e stilando due classifiche: novefarine ideali per l’impasto della, le altre undiciconcepite per usi. Il test si è svolto così: prima il controllo delle etichette, poi entrambe le tipologiestate analizzate in laboratorio, dove gli esperti hanno valutato parametri come percentuale di umidità, proteine, glutine se la forza (che esprime la capacità di resistere all’aria che si forma durante la lievitazione).