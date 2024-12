Tvzap.it - Dramma alla cena con le amiche al ristorante: si accascia sul tavolo e muore

Leggi su Tvzap.it

Social.con leal: sisul. Una nuova tragedia si è consumata in queste ore in Italia. Una donna è deceduta durante unacon dellein un. Un fatto che ha sconvolto tutti quanti. Vediamo insieme una prima ricostruzione dei fatti ad opera degli inquirenti. ( dopo le foto)Leggi anche: Addio al noto professore: le cause della morteLeggi anche: Lutto nel cinema italiano, addio all’indimenticabile attriceLeggi anche: Festeggia il compleanno, poi la tragedia:giovane di 26 anniLeggi anche: Uccisa nel letto dal marito: Emanueladavanti ai figliComacchio, donnaper un malore in un: i fattiLe cause che hanno portatomorte di Nigra Farinelli, 50 anni, sono ancora da chiarire.