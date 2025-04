Formazioni ufficiali Juve Lecce le scelte di Tudor

JuventusNews24Formazioni ufficiali Juve Lecce: le scelte di Tudor e Giampaolo per la sfida di campionato dei bianconeriLa Juve torna in campo dopo il pareggio contro la Roma e sfida il Lecce per conquistare tre punti che sarebbero importantissimi per la lotta al quarto posto. Di seguito le scelte ufficiali di Tudor e Giampaolo. Juve Lecce LIVEJuveNTUS (3-4-2-1): Di Gregorio; Kalulu, Veiga, Kelly; Nico Gonzalez, Locatelli, Thuram, McKennie; Koopmeiners, Yildiz; Vlahovic. All. Tudor A disp. Daffara, Pinsoglio, Alberto, Cambiaso, Douglas Luiz, Conceicao, Kolo Muani, Weah, Savona, Rouhi.Lecce: In attesa delle Formazioni ufficiali

