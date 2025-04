Juve Lecce i due pullman sono arrivati all’Allianz Stadium FOTO e VIDEO del pre partita

JuventusNews24Juve Lecce: il pullman bianconero è arrivato all’Allianz Stadium. Tra poco più di un’ora il fischio d’inizio di questa sfida – VIDEO(Marco Baridon inviato all’Allianz Stadium) – Manca sempre meno al match valevole per la trentesima giornata di campionato: Juve Lecce. Si scalda il clima fuori dallo Stadium con i pullman delle due squadre che sono arrivati da pochi minuti. Sarà importante per i bianconeri di Tudor iniziare con il piede giusto in vista della lotta al quarto posto.Ore 19:22 – Il pullman dei bianconeri è arrivato allo Stadium.La #Juventus è arrivata all’Allianz Stadium ????#?? #JuveLecce? @BaridonMarco pic.twitter.com/t4zWuyYzBs— JuventusNews24.com (@junews24com) April 12, 2025Ore 19:29 – Anche i giallorossi sono arrivati all’Allianz Stadium. Juventusnews24.com - Juve Lecce, i due pullman sono arrivati all’Allianz Stadium: FOTO e VIDEO del pre-partita Leggi su Juventusnews24.com di RedazionentusNews24: ilbianconero è arrivato. Tra poco più di un’ora il fischio d’inizio di questa sfida –(Marco Baridon inviato) – Manca sempre meno al match valevole per la trentesima giornata di campionato:. Si scalda il clima fuori dallocon idelle due squadre cheda pochi minuti. Sarà importante per i bianconeri di Tudor iniziare con il piede giusto in vista della lotta al quarto posto.Ore 19:22 – Ildei bianconeri è arrivato allo.La #ntus è arrivata????#?? #? @BaridonMarco pic.twitter.com/t4zWuyYzBs—ntusNews24.com (@junews24com) April 12, 2025Ore 19:29 – Anche i giallorossi

Potrebbe interessarti anche:

Juve Lecce - Tudor annuncia : «Loro due sono fuori. Torneranno in gruppo la prossima settimana». Ufficiali le due assenze

di Redazione JuventusNews24Juve Lecce, Tudor annuncia: «Loro due sono fuori». Perin e Mbangula non saranno della partita domani sera Alla vigilia di Juve–Lecce, nella consueta conferenza stampa ...

McKennie cambia ancora ruolo? Ecco dove potrebbe giocare il texano in Juve Lecce : le due idee di Tudor

di Redazione JuventusNews24McKennie cambia ancora ruolo? Ecco dove potrebbe giocare il texano nella sfida di sabato sera tra Juve e Lecce: le due idee di Tudor per il match Weston McKennie è ...

Juve Lecce possibile snodo della stagione bianconera : Tudor prepara queste due novità di formazione. Ultime

di Redazione JuventusNews24Juve Lecce possibile snodo della stagione bianconera: Tudor prepara queste due novità di formazione in vista del match dell’Allianz Stadium. Ultime Sabato sera la Juve ...

Juve Lecce, i due pullman sono arrivati: FOTO e VIDEO. Lecce-Genoa, quasi 700 biglietti venduti. Club organizzano altri due pullman. Juve PSV: i pullman all'Allianz Stadium. FOTO e VIDEO. Il bus della Juventus tampona un'auto della polizia: incidente prima del match contro l'Udinese. Inter, guida alla festa scudetto di oggi: dal tragitto con due pullman scoperti al divieto di alcol, cosa suc…. Arriva il bus del Lecce ma i giocatori restano fuori dallo stadio. Ecco cosa è successo. Ne parlano su altre fonti

Ne dà notizia tuttojuve.com: TJ - JUVENTUS-LECCE - Una gara da vincere per i bianconeri in ottica zona Champions - 19:20 - Buonasera amiche e amici di TuttoJuve e benvenuti alla diretta testuale di Juventus-Lecce. 18:01 - NESSUN CAMBIO IN DIFESA - Tudor confermerà la difesa a ...

Lo segnala rainews.it: La Juve contro il Lecce alla caccia del quarto posto in campionato - La sfida allo Stadium. La scalata della classifica sarebbe provvisoria in attesa di Atalanta-Bologna di domani ...

Secondo quanto riportato da juventusnews24.com: Juve Lecce: Tudor può preparare la gara, conoscendo un lato debole degli avversari: subiscono gol in quella mezz’ora di partita in Serie A - Juve Lecce: Tudor può preparare la gara, conoscendo un lato debole degli avversari: subiscono gol in quella mezz’ora di partita in Serie A Juve Lecce entra nel vivo. A poco più di un’ora dal fischio d ...