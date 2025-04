Carla Gozzi 8220Per il mio lavoro ho fatto la fame e ho sacrificato i figli A mio marito Richard ho salvato la vita8221

Carla Gozzi è stata ospite a Verissimo. La conduttrice e stilista ha parlato della sua infanzia e del sogno di avere successo nel mondo della moda a tutti i costi. Per dedicarsi al lavoro, ha anche sacrificato i figli: "Anche se credo di non essere mai stata tagliata per essere mamma". E sul marito Richard Datre: "Gli ho salvato la vita dopo che ha avuto un'occlusione alla trachea". Leggi su Fanpage.it è stata ospite a Verissimo. La conduttrice e stilista ha parlato della sua infanzia e del sogno di avere successo nel mondo della moda a tutti i costi. Per dedicarsi al, ha anche: "Anche se credo di non essere mai stata tagliata per essere mamma". E sulDatre: "Gli hola vita dopo che ha avuto un'occlusione alla trachea".

