Marc Marquez show nella Sprint di Losail nuovo assolo Bagnaia in difficoltà ma va a punti

assolo di Marc Marquez anche nella Sprint in Qatar, con una Sprint dominata dal primo all'ultimo giro. Secondo il fratello Alex davanti ad un ottimo Morbidelli. Bagnaia a punti ma solo 8°. Con questo successo Marc si è ripreso anche la classifica piloti, davanti al fratello staccato di due lunghezze. Leggi su Fanpage.it Solitodianchein Qatar, con unadominata dal primo all'ultimo giro. Secondo il fratello Alex davanti ad un ottimo Morbidelli.ma solo 8°. Con questo successosi è ripreso anche la classifica piloti, davanti al fratello staccato di due lunghezze.

Potrebbe interessarti anche:

MotoGp Argentina - Marc Marquez trionfa nella Sprint e Bagnaia si piazza al terzo posto

Marc Marquez trionfa nella Sprint Race in Argentina, confermando il suo dominio nella MotoGP 2025. Lo spagnolo, in sella alla Ducati, si aggiudica la gara breve sul circuito di Termas de Rio Hondo ...

Gp d’Argentina di MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint. Bagnaia è terzo

Marc Marquez vince anche la Sprint in Argentina e continua il monologo nella MotoGp 2025. Lo spagnolo della Ducati oggi 15 marzo si impone nella gara breve sul tracciato di Termas de Rio Hondo ...

MotoGp - Marc Marquez vince la Sprint in Argentina : terzo Bagnaia

Marc Marquez raddoppia: dopo aver centrato la pole position il pilota spagnolo della Ducati vince anche nella Sprint Race a Termas de Rio Hondo, in Argentina. Secondo il fratello Alex, che precede ...

LIVE MotoGP Qatar, Marc Marquez in pole dopo le qualifiche: Bagnaia cade, scatterà 11°. MotoGP diretta Sprint Race GP Qatar: LIVE, Marc Marquez dalla pole col fratello, Bagnaia chiamato alla rimonta. MotoGP, LIVE Sprint Race Lusail: cronaca diretta giro dopo giro. LIVE MotoGp Qatar: alle 19 via alla Sprint. Marc Marquez vince la Sprint Race ad Austin davanti al fratello Alex e a Bagnaia. Pecco: «Sto tornando». Marquez trionfa nella Sprint, ma che rischio al 1° giro!. Ne parlano su altre fonti

Risulta da fonti di ilmessaggero.it che: Moto GP, Sprint Race in Qatar: Marc Marquez vince davanti al fratello Alex. Bagnaia ottavo - Marc Marquez si lascia alle spalle la caduta nel Gp di Austin trionfando nella gara sprint del Gp del Qatar e trovando il quarto successo sprint consecutivo. Lo spagnolo della Ducati si ...

In base alle informazioni di repubblica.it: Marc Marquez vince la sprint race del Qatar e torna in testa al Mondiale. Suo fratello Alex 2° - Lo spagnolo della Ducati domina la mini gara del sabato, subito dopo aver conquistato la pole position. Terzo Morbidelli, nono Bagnaia ...

A darne comunicazione è sport.virgilio.it: MotoGP Sprint GP Americhe: Marc Marquez detta legge ad Austin, altra doppietta con Alex. Bagnaia combattivo a podio - Il racconto in diretta della Gara Sprint del GP delle Americhe, terzo appuntamento del Mondiale 2025 di MotoGP. Si corre sul Circuito Austin, Texas. Sono previsti 10 giri. Partenza in programma per le ...