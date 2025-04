Gp Bahrain pole di Oscar Piastri

Oscar Piastri ha ottenuto la pole position del Gp del Bahrain. Il pilota australiano della McLaren con il tempo di 1’29?841 ha preceduto di 188 millesimi la Mercedes di George Russell, terza la Ferrari di Charles Leclerc a 334 millesimi. Quarto crono per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli davanti a Pierre Gasly. A chiudere la top ten un deludente Lando Norris con l’altra McLaren davanti a Verstappen, a seguire Sainz, Hamilton e Tsunoda. Lapresse.it - Gp Bahrain, pole di Oscar Piastri Leggi su Lapresse.it ha ottenuto laposition del Gp del. Il pilota australiano della McLaren con il tempo di 1’29?841 ha preceduto di 188 millesimi la Mercedes di George Russell, terza la Ferrari di Charles Leclerc a 334 millesimi. Quarto crono per l’altra Mercedes di Kimi Antonelli davanti a Pierre Gasly. A chiudere la top ten un deludente Lando Norris con l’altra McLaren davanti a Verstappen, a seguire Sainz, Hamilton e Tsunoda.

Oscar Piastri in pole con la McLaren nel Gp del Bahrain : Russell 2° davanti a Leclerc - Antonelli ottimo quarto

Oscar Piastri, domani, domenica 13 aprile, partirà in pole position nel Gp del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di F1 2025. Il pilota australiano della McLaren ha firmato il miglior tempo ...

