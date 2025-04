Blood Father dal cast al finale tutte le curiosità sul film con Mel Gibson

Negli ultimi anni il premio Oscar Mel Gibson ha abituato il pubblico a dinamici film d'azione come I mercenari 3 e Dragged Across Concrete. Tra questi, nel 2016, vi è stato anche Blood Father, dove egli dà vita ad un padre pronto a tutto pur di proteggere la sua unica figlia, cacciatasi in brutti guai. Il film è diretto dal regista francese Jean-François Richet, noto per aver diretto in patria film come Nemico pubblico N. 1 e Un momento di follia. Dotato di grande ritmo e di un protagonista particolarmente carismatico, il film si afferma così come un interessante rilettura del genere, in grado di appassionare anche il pubblico meno incline a questo. Blood Father è l'adattamento dell'omonimo romanzo scritto nel 2005 da Pete Craig.

