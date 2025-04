Firenze torna il ciclo di incontri I Martedì di Via Bufalini

Firenze, 12 aprile 2025 - Uno spazio di riflessione sulle complesse dinamiche dell’attualità italiana e internazionale. La Fondazione delle Biblioteche della Cassa di Risparmio di Firenze, ente strumentale di Fondazione CR Firenze, annuncia il ritorno del ciclo di incontri "I Martedì di Via Bufalini", curato da Paolo Ermini. Una serie di conferenze che avranno come protagonisti alcuni autorevoli intellettuali, docenti universitari ed editorialisti che aiuteranno ad approfondire tematiche legate alle sfide di questo periodo storico di profondi cambiamenti e incertezze. Il programma pone particolare attenzione all'influenza della nuova presidenza americana sugli equilibri globali. Tre gli incontri in calendario sono dedicati all'analisi del "fenomeno Trump": la conferenza a cura di Ferruccio de Bortoli del 23 aprile, incentrata sul passaggio dalla globalizzazione ai protezionismi, toccherà le politiche della nuova amministrazione americana. Lanazione.it - Firenze, torna il ciclo di incontri 'I Martedì di Via Bufalini' Leggi su Lanazione.it , 12 aprile 2025 - Uno spazio di riflessione sulle complesse dinamiche dell’attualità italiana e internazionale. La Fondazione delle Biblioteche della Cassa di Risparmio di, ente strumentale di Fondazione CR, annuncia il ritorno deldi"Idi Via", curato da Paolo Ermini. Una serie di conferenze che avranno come protagonisti alcuni autorevoli intellettuali, docenti universitari ed editorialisti che aiuteranno ad approfondire tematiche legate alle sfide di questo periodo storico di profondi cambiamenti e incertezze. Il programma pone particolare attenzione all'influenza della nuova presidenza americana sugli equilibri globali. Tre gliin calendario sono dedicati all'analisi del "fenomeno Trump": la conferenza a cura di Ferruccio de Bortoli del 23 aprile, incentrata sul passaggio dalla globalizzazione ai protezionismi, toccherà le politiche della nuova amministrazione americana.

