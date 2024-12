Liberoquotidiano.it - Dietro la caduta di Scholz c'è Angela Merkel: ecco l'eredità lasciata alla Germania

Scusatemi la franchezza, come al solito, ma delladel socialdemocratico Olafin, sfiduciato come cancelliere e rimasto in carica per gestire le elezioni anticipate di febbraio, non mi stupisce l'epilogo in soli tre anni. Mi stupisce che sia durato tanto. Così come mi stupisce ancora che fosse durata più di cinque volte -ben 16 anni- prima di lui la popolare. Popolare intesa come appartenente all'omonimo partito della famiglia europea democristiana. Ma sullatornerò dopo. Lasciatemi continuare a scrivere di. Per quanto risulti dsua biografia un avvocato specializzato in diritto del lavoro,mi è sempre apparso più un funzionario di partito che altro. Il solo paragonarlo a predecessori della sua parte politica come Gerhard Schroeder e Willy Brandt mi sembra un esercizio acrobatico senza alcuna rete di sicurezza.