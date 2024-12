Sport.periodicodaily.com - Cremonese vs Sampdoria: le probabili formazioni e dove vederla

Gara valida per la diciottesima giornata del campionato italiano di Serie B 2024/2025. Nessuna delle due può fermarsi ancora, dato che i grigiorossi ambiscono alla promozione, mentre i blucerchiati devono evitare una clamorosa retrocessione.vssi giocherà domenica 22 dicembre 2024 alle ore 17.15 presso lo stadio Zini.VS: COME ARRIVANO LE DUE SQUADREI grigiorossi hanno raccolto soltanto un punto nelle ultime due giornate, a causa della sconfitta contro la Reggiana e il pareggio contro il Cittadella. La squadra di Stroppa dista adesso nove punti dal terzo posto, anche se l’obiettivo è quantomeno rimanere stabilmente in zona play-off Situazione peggiore per i blucerchiati che si trovano a soli due punti dalla zona retrocessione. La squadra di Semplici, subentrato a Sottil, non vince da otto gare, decisamente troppo per chi ha come obiettivo quello di tornare in massima serie.