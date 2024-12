Lopinionista.it - Cocktail della drinklist “Cinepanettology”: dieci ricette per Natale

Approfondimento a tema mixology dedicato alla, una lista di 10che celebrano i capolavori del cinema natalizioIlè un mosaico di emozioni: il calore degli affetti, la magia delle luci, l’odore di biscotti appena sfornati e, per molti, le serate trascorse sul divano, avvolti da una coperta, a rivedere i grandi classici del cinema natalizio con i loro mondi fatti di neve, risate ed emozioni uniche. Da “Mamma, ho perso l’aereo” a “Una poltrona per due”, passando per “Il Grinch” e “A Christmas Carol”, lungo la storia cinematografica sono state tante le pellicole a temache sono entrate nei cuori degli appassionati. Ma cosa accadrebbe se questi racconti senza tempo incontrassero l’artemixology?Nascerebbe unaperfetta da assaporare davanti allo schermo di casa.