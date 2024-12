Bad Boys | Ride or Die la spiegazione del finale

Leggi su Cinefilos.it

Bador Die, ladelIldi Bador Die scioglie diversi nodi della trama dei film precedenti e sottolinea un tema importante che è stato ripreso dal precedente capitolo della serie. Quarto film della serie Bad, il film riunisce Will Smith e Martin Lawrence nei panni di Mike e Marcus, una coppia di detective del dipartimento di polizia di Miami.Ognuno dei film della serie è caratterizzato da un’azione assurda, con la coppia che elimina centinaia di criminali senza nome nel corso degli anni. Sono passati quindici anni tra il secondo e il terzo film, con BadFor Life che evidenzia come le nuove generazioni di poliziotti come Kelly di Vanessa Hudgens e Dorn di Alexander Ludwig possano aiutarli ad andare avanti.Cinque anni dopo, i personaggi di Bador Die scoprono alcune retcon nella storia della serie, rivelando che la morte del capitano Howard in BadFor Life era collegata a un complotto segreto che controlla Miama da anni.