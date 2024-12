Danielebartocciblog.it - Alluvione in Romagna: speciale maglia Natale per il Ravenna Calcio

Leggi su Danielebartocciblog.it

Una gran bella iniziativa: domenica 22 dicembre ilFootball Club scenderà in campo (in Serie D) contro il Progresso, nella 17esima giornata del campionato, indossando una divisa davvero. Il riferimento è alla straordinaria divisa ‘Santa Claus Limited Edition‘. Le divise saranno messe all’asta online, e l’intero ricavato sarà devoluto all’Associazione Traversara in Fiore. Un’associazione che sostiene le famiglie colpite dalle alluvioni che hanno duramente colpito il territorio della.La divisa, pensata per celebrare lo spirito natalizio, riproduce il look di Babbo, pantaloncini e calzettoni rossi, ‘conditi’ da particolari elementi e dettagli quali la cintura nero-oro e il messaggio festivo Merry Christmas stampato sul retro.Oltre alla raccolta fondi, il club giallorosso ha organizzato una giornata dedicata alle famiglie e alla magia del