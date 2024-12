Formiche.net - Un altro caso Huawei? Gli Usa pensano al bando dei router TP-Link

Il nuovo scontro tra Stati Uniti e Cina si consuma anche dentro le case degli americani. L’oggetto dell’accusa statunitense, stavolta, riguarda iprodotti dall’azienda cinese TP-. Non una qualunque visto che, essendo la prima scelta di acquisto su Amazon, detiene il 65% delle quote del mercato e i suoi apparecchi si trovano persino negli uffici della Nasa, del Dipartimento della Difesa e della Drug Enforcement Administration. Ebbene, per questioni di sicurezza nazionale, il governo americano sta pensando di bandirli a partire dal prossimo anno, in quello che sarebbe il più grande divieto sulle apparecchiature di telecomunicazioni cinesi dai tempi dii.Anche se non sembrerebbe essere collegata alle infiltrazioni ibride del gruppo di hacker cinesi Salt Typoon, ifallati della TP-sono stati il mezzo con cui lanciare attacchi contro fornitori della Difesa, think tank e varie organizzazioni governative e non.