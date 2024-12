Unlimitednews.it - U15E: Argenta lotta, ma la Vis trionfa in una partita combattuta

Una sfida equilibrata fino all’ultimoLatrae Vis, valida per il campionato, ha regalato grande spettacolo e intense emozioni. Le due squadre sono scese in campo con grinta e determinazione, offrendo un primo tempo equilibrato, dove entrambe hanno avuto diverse occasioni per sbloccare il risultato.ha messo in mostra una buona organizzazione difensiva, mentre la Vis ha provato a sfruttare la velocità dei suoi attaccanti per creare pericoli.La svolta nel secondo tempoNella ripresa,è rientrata in campo con ancora più determinazione, cercando di imporre il proprio gioco. Tuttavia, è stata la Vis a trovare il gol del vantaggio grazie a un’azione corale ben orchestrata, conclusa con un tiro preciso che ha lasciato il portiere avversario senza scampo.non si è arresa e ha continuato are, sfiorando il pareggio in almeno due occasioni, ma la difesa della Vis si è dimostrata solida e attenta.