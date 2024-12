Tg24.sky.it - Toti dopo il patteggiamento: "Povero ero e povero sono rimasto"

"La Lilt aveva la necessità di una figura professionale come la mia per sensibilizzare i cittadini nelle varie campagne per la lotta ai tumori". Così Giovannispiega in una intervista al Corriere della Sera le 1.620 ore di lavori socialmente utili che faràila due anni e tre mesi. "La legge prevede almeno due ore al giorno, ma mi è stato accordato di poterne fare di più. Sarà un lavoro d’ufficio più che altro. Presa incarico dei pazienti e campagne di sensibilizzazione per la prevenzione e la cura dei tumori, un lavoro di comunicazione e di rapporti, che è esattamente ciò che ho fatto tutta la vita. Anche accompagnare i pazienti. Continuerò anche a fare il giornalista". Si chiude l'annus horribilis dell'ex governatore della Liguria, che l’ha visto 80 giorni ai domiciliari.