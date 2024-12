Romadailynews.it - Shrek il Musical a Catania, Trento e Bologna. Regia di Graziano Galatone

Leggi su Romadailynews.it

Torna in scena in versione rinnovata con ladiDOPO IL DEBUTTO AL TEATRO PETRUZZELLI DI BARIIL TOUR PROSEGUE IN TUTTA ITALIAFACENDO TAPPA NEL PERIODO NATALIZIOSABATO 28 DICEMBRE AL TEATRO METROPOLITAN DI, VENERDI’ 3 GENNAIO ALL’AUDITORIUM SANTA CHIARA DIE LUNEDI’ 6 GENNAIO AL TEATRO CELEBRAZIONI DIDopo il grande successo del debutto domenica 15 settembre al Teatro Petruzzelli di Bari, prosegue il tour delTYA –che farà tappa sabato 28 dicembre al Teatro Metropolitan dialle ore 21.00 (bit.ly/), venerdì 3 gennaio all’Auditorium Santa Chiara dialle ore 21.00 (bit.ly/), e lunedì 6 gennaio al Teatro Celebrazioni dialle ore 16.00 (bit.ly/bolo).Lo spettacolo è prodotto da AncheCinema, società pugliese fondata da Andrea Costantino che, negli ultimi otto anni, ha consolidato il proprio ruolo nella produzione e distribuzione culturale, attraverso la gestione di teatri, la produzione di grandi spettacoli e un’intensa attività di progettazione proiettata al futuro.