Quattro ristoranti | 10 anni di successi con Alessandro Borghese su Sky Uno

Dieci, 480, 1924 dolci assaggiati ("di cui almeno 1200 tiramisù"), 336 piatti special, 14 votazioni ‘zero’, 22 votazioni ‘10’. È il ponderoso menù che riassume la storia di, di nuovo tutte le domeniche alle 21,15 in esclusiva su Sky Uno e in streaming su NOW. Condotto, naturalmente, da. Cosa è cambiato i questi dieci? "I ristoratori hanno maggior consapevolezza, una volta c’era più ingenuità", rispondein collegamento web. "Ora capita che molti diano l’adesione al programma ma, quando vedono le telecamere, si intimoriscono e vorrebbero sottrarsi. Magari trovo cose sgradevoli – tre dita di grasso sotto l’affettatrice – e temono che il locale ne possa risentire. Però in alcuni casi ho trovato situazioni da Nas e non le ho mandate in onda per non distruggere un’azienda".