Non si scherza su queste cose Grande Fratello Shaila scocca una frecciatina velenosa ad Amanda e fa infuriare il pubblico

AlLorenzo ha mollato. A prendere in mano la situazione è stato Lorenzo che dopo settimane in cui i due non stanno affatto bene, decide di prendere la palla al balzo e chiudere definitivamente. Così, mentre i due erano fuori in giardino, lui le dice: “Non sono pronto, non so come gestire. Io ti voglio bene questo devi sempre ricordarlo. Non si può andare avanti, non c’è un modo per essere felici entrambi, inutile arrivare agli estremi dell’odio, perché una sera sì ed una sera sì c’è un atteggiamento dei due che è troppo”, ha detto.“Io sono sicuro checavolo di mura non mi aiutano in questa relazione. Perché non riusciamo a far funzionare le? Se solo avessi una risposta, se potessi fare una magia. Ed è difficile anche per me lasciarti andare“, ha detto ancora Lorenzo.