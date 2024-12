361magazine.com - Modà in gara al Festival di Sanremo con “Non ti dimentico”: i dettagli

I Modà saranno tra i big in gara della 75° edizione del Festival di Sanremo con "NON TI DIMENTICO", lo ha appena annunciato la band capitanata da Francesco Silvestre in diretta su Rai1 da Sanremo, dove torneranno il prossimo febbraio a due anni di distanza dall'ultima fortunata partecipazione. Dall'11 al 15 febbraio 2025 i Modà saranno, infatti, tra i protagonisti della kermesse sanremese: quarta volta in carriera per la band milanese che torna al Festival dopo il secondo posto nel 2011 con "Arriverà" (il brano in duetto con Emma Marrone certificato 2 volte platino), il terzo nel 2013 con "Se si potesse non morire" (platino) e il ritorno con "Lasciami" nel 2023 (disco d'oro). Quello sul palco del Teatro Ariston sarà solo uno degli importanti appuntamenti che vedranno impegnati Francesco "Kekko" Silvestre (voce), Enrico Zapparoli (chitarra), Diego Arrigoni (chitarra), Stefano Forcella (basso) e Claudio Dirani (batteria) nel 2025.