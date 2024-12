Thesocialpost.it - Milano, morte di Ramy: la relazione della polizia locale esclude lo speronamento

Nuove analisi sull’incidente che il 24 novembre ha causato ladel 19enneElgaml chiariscono alcuni dubbi. Latecnica, depositata in Procura,che la pattuglia dei carabinieri abbia speronato lo scooter T-Max guidato dal 22enne Fares Bouzidi durante l’inseguimento.Leggi anche:, “Dritto e Rovescio” mostra in esclusiva il video dell’inseguimento ripreso dalla volante dei carabinieriIl contatto tra i due mezzi, avvenuto poco prima dell’incrocio tra via Ripamonti e via Quaranta, sarebbe stato laterale. Due tracce di vernice trovate sullo scooter, una sopra la pedaliera e l’altra sulla staffamarmitta, lo confermerebbero. La dinamica ricostruita dalle telecamere comunali mostra che, al momentosvolta a sinistra dello scooter, c’era una distanza visibile tra i due veicoli.