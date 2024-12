Sport.quotidiano.net - Massimo Zanetti: Obiettivo Coppa Italia con la Virtus e Futuro dei Giovani nello Sport

"Ho cominciato a giocare a tennis a 9 anni. Quando ne avevo 15, vinsi laFacchinetti a Treviso, battendo in cinque set Corrado Barazzutti. Ma lui era più giovane, si vedeva che era un fenomeno"., presidente della, arriva tra gli applausi al liceo scientifico Sabin. Una mattinata organizzata dal Gergs (gruppo emiliano-romagnolo giornalistiivi) per premiare i ragazzi più meritevoli. E per ascoltare le parole del patron bianconero premiato da Paolo Reggianini (presidente Gergs), Alberto Bortolotti (consigliere Ussi) e dalla professoressa Ilaria Baczynsky. Ex tennista, ex giocatore di calcio ("prima al Carbonera in Eccellenza, poi a Treviso"), golfista di buon livello. Si racconta,, perché isono ile perché lo"è maestro di vita.