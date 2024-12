Calciomercato.it - Maldini tra Inter e Juve, ma arriva la bocciatura: “Non è da grande squadra” | ESCLUSIVO

Leggi su Calciomercato.it

Il trequartista del Monza è stato accostato a due big del campionato italiano, ma per il giornalista non è all’altezza: “Giocatore normale”Lantus deve rialzarsi in campionato e cancellare l’ennesimo pareggio col Venezia che ha complicato ulteriormente la possibile rimonta scudetto, oltre a fallire l’avvicinamento alla zona Champions di Lazio e Fiorentina. Per i bianconeri, ancora imbattuti in questa stagione di Serie A ma in una situazione di classifica non così rosea, la corsa ripartirà da Monza contro unain crisi di risultati e all’ultimo posto in compagnia del Venezia. Gli uomini di Nestano da due sconfitte di fila e contro Thiago Motta dovranno fare a meno pure di due uomini fondamentali in attacco come Milan Djuric e Daniel.Daniel(LaPresse) – calciomercato.