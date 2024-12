Panorama.it - La manovra arriva in aula, domani il voto sulla fiducia, ecco alcuni degli emendamenti nascosti

Leggi su Panorama.it

Dopo giorni di attesa per il prolungamento dei lavori in Commissione Bilancio, oggi il testo dellafinanziaria è finalmenteto alla Camera. Alle 13 il Governo ha posto ildi, che si svolgerà nel corso della giornata di, il ministro ai Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, si è inoltre scusato con l’a nome del Governo “per il ritardo con cui stamane sono iniziati i lavori”. Il testoapprovati alla Commissione Bilancio e pubblicato dal Servizio Studi della Camera dei Deputati porta alla luce nuovi provvedimenti precedentemente non segnalati.Oltre all’aumento dei fondi per il Ponte sullo Stretto di Messina il relativo emendamento prevede anche le autorizzazioni di spesa in favore di Rete Ferroviaria Italiana (Rfi), per il finanziamento di progetti ferroviari, come previsto dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (Pnrr).