Isaechia.it - Eros Ramazzotti paparazzato con una chiacchierata protagonista dell’ultima edizione di Temptation Island: ecco di chi si tratta

Leggi su Isaechia.it

, celebre cantante italiano, torna al centro della cronaca rosa grazie al settimanale Oggi, che ha pubblicato alcune foto di un momento intimo tra lui e Sofia Costantini, ex tentatrice del reality.Il bacio, immortalato dai paparazzi durante una serata milanese, ha immediatamente scatenato la curiosità dei fan e degli appassionati di gossip.Le immagini mostranoe Sofia cenare insieme in un ristorante di corso Vercelli, nel cuore di Milano.I due appaiono rilassati e sorridenti, e al termine della serata si scambiano un bacio proprio davanti ai paparazzi. Secondo quanto riportato dal settimanale, la scelta del tavolo non appartato ed il comportamento disinvolto dei due sembra indicare la volontà di non nascondersi.Tuttavia, dopo la cena, i due sono andati via in auto separate.