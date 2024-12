Sport.quotidiano.net - Empoli sfida Atalanta: D'Aversa cerca la prima vittoria contro Gasperini

di Simone CioniNella prossima giornata, con fischio d’inizio domenica alle 18 al Gewiss Stadium di Bergamo, l’se la dovrà vederela capolista, con Roberto D’che incrocerà così per la nona volta il collega Giampiero. E l’allenatore nerazzurro, che raggiunge Juric tra i tecnici più volte affrontati da D’, è una vera e propria ‘bestia nera’ per l’attuale mister azzurro. Negli otto precedenti fin qui andati in scena, infatti, D’ha sempre perso a partire dal match valevole per il terzo turno di Coppa Italia del 24 agosto 2014 quando alla guida della Virtus Lanciano fu superato 1-0 in casa dal Genoa. Con lo stesso punteggio l’ultima affermazione di, nella passata stagione quando D’era a Lecce. Oltre ad un’altraquando allenava la Sampdoria, persa 3-1 a Marassi, l’allenatore azzurro ha incrociato cinque volte il collega quando sedeva sulla panchina del Parma incassando 18 reti complessive a fronte delle sole 4 segnate.