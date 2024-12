Ilnapolista.it - Donnarumma ha la faccia devastata, immagini choc. Le Parisien: “Singo non è stato nemmeno ammonito”

Dopo il video – terribilmente spettacolare – arriva la foto. Il calcio indiin uscita, con i tacchetti che gli devastano il volto è ovviamente virale. Lepubblica anche la foto dei danni: si vede la tumefazione, i taglia, dieci graffette che tengono insieme la pelle lacerata.E giustamente il giornale francese scrive che questa cosa non può finire così. Perché“non ha ricevuto alcuna sanzione dall’arbitro Letexier”. Era già, non ha presoun giallo. Doveva essere espulso. Come è possibile?Racconta Le: “Eravamo al 17?, quando Wilfried, lanciato a tutta velocità da Breel Embolo sulla sinistra della difesa parigina, entra in area e spinge un po’ troppo la palla nel suo ultimo controllo. Solido, Gianluigiha vinto il suo duello ma ha avuto la meglio sull’ivoriano.