Davidemaggio.it - Don Matteo 14: stasera il gran finale, in attesa della quindicesima stagione

Sono due le domande che oggi si pongono i fan di Don, ovvero se il capitano Martini (Eugenio Mastrandrea) sceglierà Giulia (Federica Sabatini) o Vittoria (Gaia Messerklinger) e se la serie tornerà per la. Ebbene, alla prima risponderà ilquattordicesima, in onda questa sera su Rai 1 intorno alle 21.30. Alla seconda possiamo rispondere noi con un inevitabile sì.Donè ormai la serie più longevaRai, in onda da ventiquattro anni con il sostegno assoluto del pubblico, che non l’ha mai abbandonata, neanche davanti all’uscita di scena dello storico protagonista Terence Hill. La quattordicesimaha raccolto finora una media (altalenante) di share del 23%, in netto calo (i dati di tutte le puntate) ma comunque positiva.Don15 inconferma ufficialeComplici scherzi, crossover e ritorni al passato – come l’apertura e la chiusura di un caso sulla morte di Patrizia Cecchini – la serie LuxVide ha saputo intrattenere anche stavolta.