Anticipazionitv.it - Chiara Ferragni e Fedez alla recita di Natale: tensioni e sguardi distanti

Lanatalizia dell’istituto St. Louis di Milano ha messoprova gli equilibri familiari di. Presenti anche Giovanni Tronchetti Provera e l’ex moglie Nicole Moellhausen. In una giornata carica di, i protagonisti hanno evitato il confronto diretto, pur condividendo lo stesso spazio per il bene dei figli. Ma cosa è davvero successo dentro e fuori dscuola?Ingressi separati, ma una presenza inaspettata, accompagnato dmadre Tatiana, ha scelto un ingresso discreto per evitare attenzioni indesiderate.è arrivata poco dopo, con la piccola Vittoria, cercando di mantenere un basso profilo. A sorpresa, Giovanni Tronchetti Provera si è presentato insieme all’ex moglie Nicole Moellhausen. Nonostante fossero insieme, i due hanno mantenuto un atteggiamento freddo e distante, lasciando intuire rapporti tesi.