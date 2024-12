Tpi.it - Caso Tony Effe, Luxuria difende la scelta del Campidoglio e punzecchia Giorgia ed Emma: “State con le donne o con le case discografiche?”

Leggi su Tpi.it

Interviene anche Vladimirnella polemica per l’esclusione didal concertone di fine anno organizzato dal Comune di Roma. A differenza delle molte voci levatisi in difesa del rapper, però, l’attivista Lgbtq+ladel, anzi,gli artisti che hanno parlato di censura e li accusa implicitamente di ipocrisia. Come noto, Roma Capitale ha ritirato l’invito aa causa dei testi sessisti di alcune sue canzoni e, secondo l’ex parlamentare di Rifondazione Comunista, dietro la levata di scudi in sua difesa ci sarebbero gli interessi delle, che prevarrebbero rispetto alla battaglia contro la violenza sulledice la sua in un post condiviso su Instagram nel quale cita proprio un verso del rapper in cui si dice “Mi dici che sono un tipo violento.