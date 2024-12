Serieanews.com - Carlo Ancelotti, Il Re dei trofei: un record storico con il Real Madrid

ha vinto ancora: il tecnico ha conquistato unclamorosoCi sono allenatori che diventano leggenda per le vittorie sui campi di calcio, altri che lo diventano per la loro capacità di trasformare una squadra.ha fatto entrambe le cose, e ora, con un trionfo che profuma di storia, è ufficialmente il tecnico più vincente di sempre nella storia del, Il Re dei: uncon il(Lapresse) – SerieanewsLa sua impresa? La conquista della Coppa Intercontinentale in Qatar, una vittoria per 3-0 contro il Pachuca, che ha portato il numero deivinti con il club spagnolo a 15, superando così la leggendaria cifra di 14 di Miguel Muñoz.La finale di questa Coppa Intercontinentale, che ha visto andare in rete Mbappé, Rodrygo e Vinicius, ha dato aun ulteriore sigillo sulla sua carriera da allenatore, aggiungendo un altro trofeo di prestigio alla sua lunga e invidiabile bacheca.