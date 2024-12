Oasport.it - Calcio femminile, lunga sosta invernale per la Serie A. Il Campionato riprenderà a gennaio: gerarchie da riscrivere o consolidate?

Il “Pallone in rosa” saluta il 2024 e dà appuntamento a tutti per il week end dell’11-122025, con la disputa del 14° turno del. Si tirerà il fiato e si potrà fare il punto della situazione su quanto è accaduto inA. Quando mancano cinque turni al termine della prima fase del torneo nazionale, volta a definire coloro che si qualificheranno per la Poule Scudetto e la Poule Salvezza, la Juventus comanda le fila con 35 punti e un margine di vantaggio di 7 lunghezze nei confronti della Roma e dell’Inter e di nove nei confronti della Fiorentina.Nell’ultima giornata del 2024, il netto successo della Vecchia Signora al Viola Park di Firenze ha garantito alle bianconere di chiudere l’anno da imbattute e di mantenere un margine di vantaggio confortante sulle immediate inseguitrici.