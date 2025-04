Degrado e pericolo per le persone chiude d urgenza un campo sportivo in provincia di Novara

Degrado strutturale e impiantistico tali da non consentire la sicura fruibilità da parte degli utenti, stanti i rischi per incolumita pubblica": con questa motivazione il sindaco di Vicolungo Giuseppe Salvo ha chiuso il campo sportivo di via Battisti. L'ordinanza è di alcuni giorni. Novaratoday.it - Degrado e pericolo per le persone: chiude d'urgenza un campo sportivo in provincia di Novara Leggi su Novaratoday.it "Condizioni distrutturale e impiantistico tali da non consentire la sicura fruibilità da parte degli utenti, stanti i rischi per incolumita pubblica": con questa motivazione il sindaco di Vicolungo Giuseppe Salvo ha chiuso ildi via Battisti. L'ordinanza è di alcuni giorni.

