Lutto nel cinema italiano addio a un protagonista del grande schermo

Aveva appena compiuto 60 anni il 29 marzo scorso e, nonostante la malattia che da tempo lo accompagnava, aveva voluto festeggiare quel traguardo con un sorriso. Non era un sorriso forzato, ma lo stesso che lo aveva sempre contraddistinto: leggero, ironico, sincero. Anche davanti alla sofferenza, non aveva mai rinunciato a quella sua capacità rara di sdrammatizzare, di trovare uno spiraglio di luce persino nel dolore. Poche settimane fa, pur visibilmente provato dall'amiloidosi, una patologia rara e incurabile, aveva condiviso battute e momenti di affetto con amici e colleghi, mostrando ancora una volta la sua forza più grande: quella di chi sa raccontare la vita anche nei suoi angoli più oscuri. Il cinema era il rifugio di Stefano Amadio, la narrazione la sua vocazione. È a Roma, la città che l'aveva visto nascere e crescere, che si è spento dopo una lunga battaglia contro la malattia.

