Calciomercato.it - La Juventus oggi sceglie il bomber: ennesima sfida con l’Inter

Leggi su Calciomercato.it

Intrecci di calciomercato costanti trae Inter, grandi manovre in attacco per entrambe: due giocatori su tutti nel mirino quest’E’ stato un sabato positivo sia per lache per, che sono riuscite a sfruttare il turno casalingo e a portare a casa tre punti pesanti per i rispettivi obiettivi. I bianconeri hanno battuto il Lecce in serata, issandosi momentaneamente al terzo posto e piazzando uno scatto significativo in zona Champions. Successo per i campioni d’Italia contro il Cagliari, per allungare almeno fino a domani sera a +6 sul Napoli e mettere pressione ai partenopei nella corsa scudetto. Ma è già ora di guardare avanti per entrambe.Lailcon– Calciomercato.it (fonte: © LaPresse)I bianconeri devono pensare ai prossimi impegni e a mantenere l’andatura, per un cruciale ritorno nell’Europa che conta.