Zonawrestling.net - AEW: Gli FTR spiegano il tradimento ad Edge e poi aggrediscono tutti

Leggi su Zonawrestling.net

Cash Wheeler e Dax Harwood hanno prima giustificato l’attacco a Copeland, poi hanno demolito Matt Menard e Angelo Parker prima di accanirsi su Garcia nel post-match di AEW CollisionDurante l’episodio di AEW Collision di questa settimana, il pubblico ha assistito a un’escalation di violenza da parte degli FTR, culminata in un brutale attacco a Daniel Garcia dopo aver già spiegato le ragioni del loronei confronti di Adam Copeland e aggredito Tony Schiavone.“Copeland è egoista”: le rivelazioni di FTR sul loro heel turnIl segmento si è aperto con Cash Wheeler che, con tono deciso, ha spiegato che quanto accaduto a Dynasty non era premeditato.“Quello che è successo domenica non è stata una decisione facile. E nonostante quello che potreste pensare, non era affatto premeditato.