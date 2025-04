Quotidiano.net - Attacco missilistico russo a Sumy: numerose vittime tra i civili

Unsulla città di, nel nord-est dell'Ucraina, ha provocato questa mattina "molti morti": lo ha reso noto su Telegram il sindaco, Artem Kobzar, come riporta Rbc-Ucraina. "Oggi ci sono molti morti a causa di un(.) Il nemico ha colpito di nuovo la popolazione civile", ha scritto il sindaco della città. Da parte sua, il capo dell'ufficio presidenziale, Andriy Yermak, ha confermato che l'ha provocato, senza precisarne il numero. Allo stesso tempo, il capo del Centro per la lotta alla disinformazione del Consiglio nazionale di difesa e sicurezza ucraino, Andriy Kovalenko, ha sottolineato che i russi hanno deliberatamente lanciato l'la domenica delle Palme per provocare