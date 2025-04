La Germania è in crisi ma spende 1000 miliardi per il riarmo e spaventa l’Europa

Berlino è caduto un altro muro e come nel 1989, a pagare, saranno gli europei e segnatamente gli italiani. È venuta giù la «cortina di ferro» del rigore di bilancio e cade anche l'addio alle armi. Sotto le macerie di questo muro immateriale si seppellisce anche il modello economico tedesco immaginato da Helmut Kohl, ma assurto a comandamento europeo con Angela Merkel che ha sfruttato furbizie, menzogne, egemonie burocratiche. La cancelliera di ferro ripeteva: ciò che nuoce alla Germania, nuoce all'Europa. Ma adesso le cose sono cambiate. Perché Berlino è insieme l'economia più ferma di tutto il continente, la porta d'accesso della Cina – e non è un caso che Ursula von der Leyen, delfina di Merkel, alzi il diapason della polemica con Washington – e il primo motivo di contrasto tra l'Europa e gli Usa.

