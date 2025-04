Giappone Tajani inaugura il Padiglione Italia a Expo Un trampolino per l’export

Expo “non è un evento mondano, ma siamo qui perché riteniamo il Padiglione Italia di Osaka uno straordinario strumento per la presenza politica ed economica del nostro Paese in Giappone e in tutta l’Asia” e “una tessera importante del mosaico Italia che stiamo rinforzando in tutto il mondo”. Lo dice il ministro degli Esteri Antonio Tajani inaugurando ufficialmente il Padiglione Italia di Expo 2025 a Osaka. Tajani taglia il nastro insieme al commissario dell’Italia per l’Expo Mario Vattani e il monsignor Rino Fisichella. “Questo Padiglione sarà anche luogo di business forum, per permettere in questo momento complicato, con il rischio di una guerra commerciale, di rafforzare la nostra presenza attraverso l’internazionalizzazione delle imprese e un incremento Export”, perché con il Made in Italy “siamo in grado di abbattere le barriere tariffarie grazie alla nostra qualità”. Leggi su Ildenaro.it L’“non è un evento mondano, ma siamo qui perché riteniamo ildi Osaka uno straordinario strumento per la presenza politica ed economica del nostro Paese ine in tutta l’Asia” e “una tessera importante del mosaicoche stiamo rinforzando in tutto il mondo”. Lo dice il ministro degli Esteri Antoniondo ufficialmente ildi2025 a Osaka.taglia il nastro insieme al commissario dell’per l’Mario Vattani e il monsignor Rino Fisichella. “Questosarà anche luogo di business forum, per permettere in questo momento complicato, con il rischio di una guerra commerciale, di rafforzare la nostra presenza attraverso l’internazionalizzazione delle imprese e un incrementort”, perché con il Made in Italy “siamo in grado di abbattere le barriere tariffarie grazie alla nostra qualità”.

