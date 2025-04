Puntomagazine.it - 7 gadget smart per la cucina che ti cambieranno la vita (anche se non sai cucinare)

Dalla bilancia intelligente al mini robot chef: ecco i dispositivi tech che stanno rivoluzionando le cucine italianeLa tecnologia è entrata in ogni angolo della nostra– e lanon fa eccezione. Se pensi che perre bene servano solo esperienza e manualità, preparati a ricrederti: oggi esistono strumentiche ti aiutano a preparare piatti deliziosi senza stress. Ecco una lista dei miglioridaintelligenti da avere assolutamente nel 2025.1. Bilancia intelligente con app (tipo Etekcity o Xiaomi)Collegata via Bluetooth allophone, calcola calorie, macro, e pesa con precisione millimetrica. Perfetta per chi segue diete o vuole migliorare le sue abitudini alimentari.2. Pentola a pressione elettrica multifunzione (es. Instant Pot)Cuoce, frigge ad aria, fa lo yogurt, le zuppe, il riso e perfino i dolci.