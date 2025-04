Rivendere i gadget della Design Week conviene più di una giornata di lavoro 700 euro per lo sgabello Etro

Design Week soprattutto nel fine settimana, il momento peggiore per girare la città. Una signora arriva poco dopo di me, mettendosi alle mie spalle e mi dice, attaccando bottone: "Che fila è questa? Che c'è da vedere? Speriamo ci siano dei gadget". Il suo unico pensiero era accaparrare qualcosa da portare a casa, neppure sapeva per cosa si era messa in coda. Ma era disposta ad aspettare. Leggi su Fanpage.it Ero in un'interminabile fila, una delle tante che si vedono alla Milanosoprattutto nel fine settimana, il momento peggiore per girare la città. Una signora arriva poco dopo di me, mettendosi alle mie spalle e mi dice, attaccando bottone: "Che fila è questa? Che c'è da vedere? Speriamo ci siano dei". Il suo unico pensiero era accaparrare qualcosa da portare a casa, neppure sapeva per cosa si era messa in coda. Ma era disposta ad aspettare.

Rivendere i gadget della Design Week conviene più di una giornata di lavoro: 700 euro per lo sgabello Etro. Il caso delle tote bag del Salone del Mobile, le borse di tela rivendute sul web a cifre folli.

