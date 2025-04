Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip

Vanityfair.it - Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip Leggi su Vanityfair.it L'attore americano, 72 anni, è stato espulso dal Celebrity Big Brother UK a seguito di comportamenti inappropriati e linguaggio offensivo verso altri concorrenti del reality show

Potrebbe interessarti anche:

Bella Thorne accusa Mickey Rourke di molestie : “Con lui fu un’esperienza terribile”

Bella Thorne contro Mickey Rourke : "Tizio schifoso! Ha colpito i miei genitali con una smerigliatrice"

“Mi ha provocato lividi sui genitali” le accuse di Bella Thorne a Mickey Rourke

Ne parlano su altre fonti Mickey Rourke cacciato dalla casa del Grande Fratello Vip. “Insulti omofobi, body shaming e comportamento inquietante”: bufera su Mickey Rourke…. Mickey Rourke al Grande Fratello, ma è ‘irriconoscibile’: esplode la polemica. Mickey Rourke scippa Evan Rachel Wood a Marilyn Manson. Daniele Dal Moro, rivelazione-shock: “Io in causa col Grande Fratello Vip”. Insulti omofobi body shaming e comportamento inquietante | bufera su Mickey Rourke irriconoscibile appena entrato nella casa di Celebrity Big Brother.

Si apprende da libero.it: Mickey Rourke al Grande Fratello, ma è ‘irriconoscibile’: esplode la polemica - L’attore ed ex pugile statunitense è finito anche nel mondo dei reality show, ma i suoi primi giorni nella casa hanno fatto discutere a partire dal suo aspetto ...

Lo riporta cinematographe.it: Mickey Rourke al Grande Fratello Vip UK, l’attore racconta il declino della sua carriera ma rischia già l’espulsione per frasi omofobe - Mickey Rourke entra nella casa del Grande Fratello Vip UK: l'attore rischia già l'espulsione dopo appena tre giorni! Intanto, fa mea culpa per la sua carriera in declino.

Secondo informazione.it: Mickey Rourke rischia l’espulsione dal Grande Fratello per frasi omofobe [VIDEO] - Pronti via, l’avventura al Fratello rischia di finire velocemente per Mickey Rourke. Solo ieri vi abbiamo raccontato del suo ingresso nella Casa più spiata della televisione per l’edizione britannica ...