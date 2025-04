Gatti Juve futuro in bilico per il centrale Non è da escludere la cessione se dovesse arrivare questa cifra

Gatti Juve, futuro in bilico per il centrale: e non è da escludere nemmeno la cessione per questa cifra! Tutte le novità sul difensore bianconero Resta in attesa di capire che ne sarà di loro nel prossimo futuro nella Juventus c’è anche Federico Gatti. Il difensore bianconero ha un contratto fino al 2028 che dà . Calcionews24.com - Gatti Juve, futuro in bilico per il centrale? Non è da escludere la cessione se dovesse arrivare questa cifra! Leggi su Calcionews24.com inper il: e non è danemmeno laper! Tutte le novità sul difensore bianconero Resta in attesa di capire che ne sarà di loro nel prossimonellantus c’è anche Federico. Il difensore bianconero ha un contratto fino al 2028 che dà .

Potrebbe interessarti anche:

Rinnovi Gatti McKennie in casa Juve - la clamorosa decisione della dirigenza! Incertezza massima sul futuro

Ultimissime Juve LIVE : futuro e non solo - parla Kolo Muani. Gatti in dubbio per l’Atalanta

Gatti Juve : cambia il futuro del difensore? Non è da escludere questa soluzione per la prossima estate. Ultime

Ne parlano su altre fonti Gatti Juve, futuro in bilico per il centrale: le novità. Gazzetta - Juventus, futuro in bilico per Gatti: per Giuntoli non è incedibile e il rinnovo è in stand-by. Federico Gatti in bilico: il suo futuro alla Juventus è incerto. Gazzetta - Gatti in bilico: la Juventus valuterebbe un'offerta. Danilo senza fascia e posto da titolare: solo 5' in campo, il futuro alla Juventus è in bilico. Federico Gatti, futuro in bilico: Premier o rinnovo con la Juventus?.

Scrive juventusnews24.com: Gatti Juve, futuro in bilico per il centrale: e non è da escludere nemmeno la cessione per questa cifra! Tutte le novità - Gatti Juve, futuro in bilico per il centrale: e non è da escludere nemmeno la cessione per questa cifra! Tutte le novità sul difensore bianconero Tra i calciatori che restano in attesa di capire che n ...

Scrive juventusnews24.com: Gatti Juve: cambia il futuro del difensore? Non è da escludere questa soluzione per la prossima estate. Ultime - Gatti Juve: novità per il futuro del difensore bianconero? Non bisogna escludere questa soluzione per la prossima estate. Tutti i dettagli Come riportato da Fabiana Della Valle, Andrea Cambiaso non è ...

Si apprende da msn.com: Juventus, chi rinnova e chi no: le situazioni di McKennie, Gatti e Vlahovic - Si stanno scongelando i rinnovi, e allora è davvero primavera. La Juventus cambia marcia verso il futuro: sarà l`aria di Tudor, sarà che la Champions non sta.