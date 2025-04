Intelligenza artificiale per il Terzo Settore le proposte della Fondazione Anna Maria Catalano

Fondazione Anna Maria Catalano, protagonista al convegno “Intelligenza artificiale per il Terzo Settore” promosso dal CESMAL presso la sede del CSV Lazio, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma. Pur non appartenendo direttamente al mondo delle organizzazioni non-profit, la Fondazione agisce a loro favore attraverso la cosiddetta Terza Missione, sostenendo progetti in grado di coniugare tecnologia e solidarietà. Lo ha fatto con due iniziative tanto innovative quanto umanamente impattanti, presentate al pubblico attraverso brevi video. Il primo è il “Visore Creativo”, uno strumento che permette a persone con disabilità comunicative e neurologiche di esprimersi disegnando o scrivendo nell’aria, grazie a una tecnologia intuitiva che sarà sperimentata da maggio con una Onlus di Cerveteri. Leggi su Ilfaroonline.it Fiumicino, 12 aprile 2025- A volte per parlare di futuro bisogna partire dalla concretezza. È quello che ha fatto ieri la, protagonista al convegno “per il” promosso dal CESMAL presso la sede del CSV Lazio, con il patrocinio dell’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Roma. Pur non appartenendo direttamente al mondo delle organizzazioni non-profit, laagisce a loro favore attraverso la cosiddetta Terza Missione, sostenendo progetti in grado di coniugare tecnologia e solidarietà. Lo ha fatto con due iniziative tanto innovative quanto umanamente impattanti, presentate al pubblico attraverso brevi video. Il primo è il “Visore Creativo”, uno strumento che permette a persone con disabilità comunicative e neurologiche di esprimersi disegnando o scrivendo nell’aria, grazie a una tecnologia intuitiva che sarà sperimentata da maggio con una Onlus di Cerveteri.

