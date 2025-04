Incendio a Sant Egidio giovane salvata dalla Polizia È giallo sulle cause del rogo

Incendio all'interno della sede di Sant'Egidio in via Monti delle Capre. Sul posto sono giunte le volanti della Polizia di Stato, che una volte sul posto hanno trovato una donna all'interno dell'associazione «Differenza Donna Ops Ong» in stato confusionale. I poliziotti sono intervenuti per mettere in sicurezza la donna di 25 anni che si trovava al secondo piano del palazzo. Mentre gli agenti portavano in salvo la donna, sul posto arrivavano anche i vigili del fuoco, che verificavano che il secondo piano era stato invaso dal fumo. Qui entravano anche gli agenti dfella Polizia di Stato, dove trovavano la donna che alla vista dei poliziotti andava in escandescenza iniziando a inveire contro di loro. Non è stato semplice per gli investigatori convincere la donna a lasciare la struttura piena di fumo e proprio in quei momenti c'è stata un'esplosione a pochi metri dai poliziotti e dalla 25enne, che è stata prtesa da un attacco di panico.

