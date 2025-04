LIVE Atletica Europei su strada 2025 in DIRETTA Battocletti trionfa nella 10 km Aouani ed Epis nel gruppo di testa

11.14 Queste le parole di Nadia Battocletti dopo l'oro conqusitato nella 10 km femminile:?"È stata una giornata memorabile, mi sono divertita tantissimo soprattutto nella parte finale"Via dal settimo chilometro, è il quarto titolo europeo in meno di un anno come record italiano nei 10k per Nadia Battocletti#Atleticaitaliana #brusselsleuven2025 pic.twitter.com/aMri0mvd2q— Atletica Italiana (@Atleticaitalia) April 13, 202511.12 Dopo 15 km la spagnola Maayouf ha 3? di vantaggio su Salpeter e 6? su Giovanna Epis al momento terza.11.10 Maayouf fa il vuoto nella gara femminile. La spagnola è anche impegnata in alcuni sorpassi di atleti di altre categorie,11.09 Malede riprende Teferi. Il margine dei due sul gruppo è nell'ordine dei 2 secondi.

