Atletica Europei strada Battocletti vince la 10 km femminile

Europei di Roma (pista) ed Antalya (cross) Nadia Battocletti non si ferma e trionfa anche ai Campionati Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. Il tutto in meno di 12 mesi. Un assolo entusiasmante, a ritmo di record italiano con il tempo di 31:10 migliorando di nove secondi il suo primato dell'anno scorso, dopo l'attacco intorno al settimo chilometro che la rende imprendibile per le avversarie. Quotidiano.net - Atletica: Europei strada; Battocletti vince la 10 km femminile Leggi su Quotidiano.net Dopo gli ori conquistati neglidi Roma (pista) ed Antalya (cross) Nadianon si ferma e trionfa anche ai Campionatidi corsa sua Lovanio, in Belgio. Il tutto in meno di 12 mesi. Un assolo entusiasmante, a ritmo di record italiano con il tempo di 31:10 migliorando di nove secondi il suo primato dell'anno scorso, dopo l'attacco intorno al settimo chilometro che la rende imprendibile per le avversarie.

Potrebbe interessarti anche:

Atletica - Europei strada 2025 : azzurri in partenza per Lovanio

Atletica - Italia bronzo a squadre nella mezza maratona degli Europei su strada! Chiappinelli 5° - Gressier dominatore

Atletica - i convocati dell’Italia per gli Europei di corsa su strada : Nadia Battocletti prova una nuova avventura

Ne parlano su altre fonti Battocletti vince l'oro nei 10 km su strada dei campionati europei in Belgio. Atletica: Europei strada; Battocletti vince la 10 km femminile. Europei di corsa su strada, Battocletti vince la 10 km femminile. Atletica: Europei strada; Battocletti vince la 10 km femminile. Europei di Corsa su Strada 2025: programma, orari e dove vedere le gare in diretta tv e streaming · Atletica. Uragano Battocletti! Oro e record italiano nei 10 km su strada agli Europei.

Segnala quotidiano.net: Atletica: Europei strada; Battocletti vince la 10 km femminile - Dopo gli ori conquistati negli Europei di Roma (pista) ed Antalya (cross) Nadia Battocletti non si ferma e trionfa anche ai Campionati Europei di corsa su strada a Lovanio, in Belgio. Il tutto in meno ...

Come scrive eurosport.it: Battocletti campionessa europea dei 10km su strada a Bruxelles facendo il vuoto e nuovo record italiano - EUROPEI DI CORSA SU STRADA - Nadia Battocletti si confirma nell'elite dela corsa: la nostra stella del mezzofondo vince in scioltezza la 10km agli Europei ...

Riporta gazzetta.it: Uragano Battocletti! Oro e record italiano nei 10 km su strada agli Europei - A Lovanio la vicecampionessa olimpica vince in 31'10" e conquista il quarto titolo continentale su tre superfici diverse in meno di un anno ...