Finale ATP 1000 di Monte Carlo Musetti vs Alcaraz Ecco Gli Orari e Dove Vedere Il Match

Monte-Carlo ospiterà un evento imperdibile per gli appassionati di tennis: la Finale del Masters 1000 tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz. Il Match inizierà alle ore 12:00 e sarà trasmesso in diretta su Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203).

Atp Montecarlo, Musetti-De Minaur 1-6 6-4 7-6. Lorenzo Musetti non si ferma più, è finale con Carlos Alcaraz al Montecarlo Masters 2025. Il tennista Lorenzo Musetti è in finale al torneo di Monte Carlo: in semifinale ha battuto Alex de Minaur.

Musetti-Alcaraz oggi in finale all'ATP Montecarlo in diretta: orario e dove vederla in tv e streaming - Alcaraz e Musetti si sfidano in finale nel Masters 1000 di Montecarlo

La sfida tra Lorenzo Musetti e Carlos Alcaraz, valida per la finale dell'ATP Monte-Carlo 2025, è in programma domenica 13 aprile a partire dalle ore 12 sul Centrale. Il match sarà in diretta su Sky

Lorenzo Musetti contro Carlos Alcaraz oggi 13 aprile nella finale dell'Atp Masters 1000 di Montecarlo. L'azzurro, numero 16 del mondo, va a caccia del terzo titolo della carriera