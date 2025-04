Puntomagazine.it - Afragola: innesca diversi in centi in Contrada Ferrarese, arrestato dalla polizia

. Laha sorpreso un 35enne mentre appiccava un incendio. Aveva con se due accendini.Nel pomeriggio del 10 aprile, ladi Stato haun 35enne algerino per comustione illecita di rifiuti, resistenza a Pubblico Ufficiale e danneggiamento in seguito ad incendio. L’uomo, irregolare sul territorio nazionale, aveva precedenti di, anche specifici. A darne notizia una comunicazione della Questura di Napoli.Gli agenti del Commissariato di, durante il servizio di controllo del territorio, sono intervenuti pressoper la segnalazione di un incendio.I poliziotti, giunti sul posto, hanno sorpreso un uomo che, alla loro vista, brandendo un ramo, ha iniziato ad inveire contro gli operanti per poi darsi alla fuga.Raggiunto nuovamente, gli agenti lo hanno sorpreso mentre era intento ad incendiare dei rifiuti e lo hanno bloccato con difficoltà.